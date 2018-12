Schräger Vorfall auf Schalke: Fan mit Filmriss gibt geklaute Flagge zurück

Gelsenkirchen Während des Spiels des FC Schalke 04 gegen Lok Moskau in der Champions League ging eine Flagge eines Fanclubs verloren. Natürlich vermuteten die Schalker einen Moskauer Bösewicht. Nun ist das gute Stück wieder aufgetaucht. Und der Dieb dem Fanclub beigetreten.

Seit Mittwochabend ist die Flagge wieder da. Wer war der Dieb? Ein Schalke-Fan, der meterweit zu tief ins Glas geschaut hatte und die Flagge im Suff aus dem Stadion in die nächste Bahn entführte. „Gerade hat sich ein Schalker gemeldet, der sich heute sehr wunderte, dass er eine so große Flagge in seiner Wohnung hatte. Aufgrund eines massiven Filmrisses in der Arena hat er die mal eben eingepackt. Dann schwankte er zur S-Bahn und fuhr heim... Aber er hat sich bei uns gemeldet, sich entschuldigt und schickt uns neben der Flagge noch Geld für eine gute Sache zu...“, schreibt der Fanclub bei Facebook. Der Mann habe auf dem Weg zur Bahn noch eine „Ehrenrunde“ um das Stadion gedreht. Der Beitrag wurde hunderte Male mit „Gefällt mir“ markiert. Die Fans jolen darunter vor Freunde. Sie feiern die schräge Geschichte. „Selten eine typischere Schalke-Geschichte gehört. Hauptsache dat Ding ist zurück und nicht irgendwo im Osten des Ruhrgebiets oder im Osten Europas“, kommentiert ein Nutzer in Anspielung auf den Erzfeind Borussia Dortmund und den Gegner Moskau in der Champions League.