Nach turbulentem Ajax-Spiel: Ganz Bayern hat jetzt Kreislauf

Amsterdam Das war nichts für schwache Nerven. Der FC Bayern musste gegen Ajax um den Gruppensieg in der Champions League bangen. Thomas Müller musste sich nach seinem Foul rechtfertigen.

Karl-Heinz Rummenigge atmete nach diesem turbulenten Champions-League-Abend erst einmal durch. „Das war sicherlich eine extrem emotionale Europapokal-Nacht, die wir erlebt haben“, sagte der Vorstandschef des FC Bayern München nach einem dramatischen 3:3 bei Ajax Amsterdam. „Ich darf der Mannschaft herzlich zu ihrem ersten Platz in der Gruppe gratulieren“, sagte er bei seiner Bankettansprache in der Nacht zu Donnerstag.

Heiß her ging es auch bei den Platzverweisen für Amsterdams Österreicher Maximilian Wöber (67.) und den Münchner Thomas Müller (75.) nach einem im Übereifer begangenen Kung-Fu-Tritt an den Kopf von Tagliafico. „Nee, nee, war natürlich keine Absicht“, sagte Müller auf dem Weg aus dem Stadion.

Im nächsten Jahr wird Müller in der Königsklasse erst einmal fehlen. Am 12./13. oder 19./20. Februar und am 5./6. oder 12./13. März stehen die Achtelfinalspiele an, in denen die Münchner Real Madrid, dem FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus Turin oder Manchester City aus dem Weg gehen. Atlético Madrid, der FC Liverpool, Olympique Lyon, Manchester United, AS Rom und Tottenham Hotspur sind die möglichen Gegner.