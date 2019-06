Fall Neymar : Werbekampagnen ausgesetzt - mutmaßliches Opfer sagt aus

São Paulo Sponsoren von Neymar haben einige Werbekampagnen mit dem Brasilianer wegen der schweren Vorwürfe gegen ihn ausgesetzt. Derweil hat das mutmaßliche Opfer ausgesagt.

Die für Internet-Kriminalität zuständige Polizeigruppe in Rio untersucht ein von Neymar am vergangenen Samstag in Sozialen Netzwerken publiziertes Video mit intimen Bildern von Trindade. Die Brasilianerin hatte einen Tag zuvor in Sao Paulo den Selecao-Star wegen Aggression und sexuellen Missbrauchs am 15. Mai in einem Pariser Luxushotel angezeigt, weshalb dieser Teil des Falles in der für Delikte gegen Frauen zuständigen Einheit in Brasiliens größter Metropole behandelt wird.