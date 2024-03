Kleidung entdeckt Jugendliche in Duisburger Keller gelockt und misshandelt – weitere Tatverdächtige

Nach der Misshandlung von zwei Jugendlichen im Keller eines Wohnhauses in Duisburg hat die Polizei drei weitere Tatverdächtige im Alter von 20 Jahren ermittelt. Laut Mitteilung von Freitag waren sieben Menschen an dem erpresserischen Menschenraub am 11. März beteiligt. Vier Jugendliche im Alter zwischen 17 und 22 sitzen bereits seit rund einer Woche in Untersuchungshaft.