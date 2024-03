Der tiefe Fall eines Fußballstars Wegen Vergewaltigung verurteilter Robinho in Brasilien festgenommen

„Brasilien kann kein Zufluchtsort für Kriminelle sein“, sagte Richter Mauro Campbell Marques, einer der Juristen, die für seine Inhaftierung stimmten. Ein anderer Richter, Francisco Falcão, argumentierte, Robinho dürfe nicht ungestraft bleiben. Andernfalls könne es zu diplomatischen Spannungen zwischen Brasilien und Italien kommen. „Es gibt kein Hindernis, die Vollstreckung seiner Strafe zu bestätigen. Sie wurde von einem Gericht in Mailand bescheinigt, das in diesem Fall die zuständige Behörde ist“, so Falcão. „Die Verurteilung ist rechtskräftig. Der Angeklagte wurde in Italien nicht in Abwesenheit vor Gericht gestellt, er hatte dort eine Vertretung.“ Raul Araújo, einer der beiden Richter, die eine abweichende Einschätzung vertraten, gab zu bedenken, dass Robinho in Brasilien nicht wegen einer Verurteilung in Italien inhaftiert werden könne.