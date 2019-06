Vorwurf der Vergewaltigung : Neymars Vater sieht seinen Sohn durch Video entlastet

Rio de Janeiro Ein kurzes Internet-Video beweist nach Ansicht des Vaters von Fußballstar Neymar die Unschuld seines Sohnes, der von einer Frau wegen Vergewaltigung angezeigt worden ist.

Er habe die Aufnahmen gesehen und sie zeigten seiner Meinung nach, wie sein Sohn von der Frau angegriffen werde, zitierte das Nachrichtenportal G1 am Donnerstag den Vater und Manager des brasilianischen Nationalspielers. Sie habe ihn provoziert, um zu sehen, ob er zurückschlage.

In dem Video soll zu sehen sein, wie die Frau Neymar mehrfach schlägt. Ein Mann, bei dem es sich angeblich um Neymar handeln soll, liegt auf einem Hotelbett und versucht, sie mit den Füßen abzuwehren. Er sagt: „Nein, schlag mich nicht.“ Die Frau ruft: „Nein? Du wirst mich schlagen, oder? Wirst du mich schlagen?“

Die Frau soll das Video nach Angaben ihres Anwalts am Tag nach der angeblichen Vergewaltigung bei einem zweiten Treffen gedreht haben, um Beweise für das aggressive Verhalten von Neymar zu sammeln. Das Video ist nur wenige Sekunden lang. Es ist völlig unklar, was vor und nach der Aufnahme in dem augenscheinlich wenig luxuriösen Hotelzimmer geschieht.