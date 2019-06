Vergewaltigungs-Vorwurf : Mutmaßliches Neymar-Opfer machte widersprüchliche Aussagen

Rio de Janeiro Die Anwälte des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers des brasilianischen Fußballstars Neymar haben einem Medienbericht zufolge das Mandat niedergelegt, nachdem die Frau ihre Darstellung der vermeintlichen Tat geändert hat.

Die Frau habe gegenüber den Anwälten zunächst von einer einvernehmlichen Liebesnacht berichtet, in deren Verlauf Neymar aggressiv geworden sei und sie angegriffen habe, berichtete der Fernsehsender Globo TV in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit). Später änderte sie demnach ihre Version und stellte mit Hilfe eines anderen Anwalts Strafanzeige wegen Vergewaltigung.

Die junge Frau wirft Neymar vor, sie Mitte Mai in Paris in angetrunkenem Zustand und „mit Anwendung von Gewalt“ zum Sex gezwungen zu haben. Laut Medienberichten liegt ein ärztlicher Befund vor, nach dem Blutergüsse und Kratzer am Körper der Frau festgestellt wurden. Neymar wies die Vorwürfe zurück und veröffentlichte bei Instagram den Chat-Verlauf zwischen ihm und der Frau sowie Fotos. Damit könnte er die Privatsphäre der Frau verletzt haben. Die Polizei lud ihn zu einer Vernehmung vor.