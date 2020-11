Nach Spiel am Freitag : Uruguay-Star Suarez mit Coronavirus infiziert

Luis Suarez traf am Freitag in Kolumbien. Foto: AP/Fernando Vergara

Köln Uruguays Stürmerstar Luis Suarez (33) von Atletico Madrid hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab der nationale Fußball-Verband AUF am Montag bekannt.

Auch Torhüter Rodrigo Munoz (Club Cerro Porteno/Paraguay) und ein Funktionär sind demnach positiv getestet worden. Laut AUF-Mitteilung sind alle Betroffenen "bei guter Gesundheit", sie haben sich in häusliche Isolation begeben. Am Freitag hatte Uruguay in der südamerikanischen WM-Qualifikation 3:0 in Kolumbien gewonnen - Suarez spielte und traf, Munoz saß auf der Bank. Am Mittwoch steht für Uruguay in Montevideo das Eliminatorias-Spitzenspiel gegen Brasilien auf dem Programm.