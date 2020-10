3:1 im leeren Camp Nou : Real siegt im "Krisen-Clasico" – Barca am Boden

Köln Real Madrid hat den "Krisen-Clasico" beim FC Barcelona gewonnen und damit die Misere des ewigen Rivalen weiter verschärft. Der Meister um Nationalspieler Toni Kroos gewann im leeren Camp Nou verdient 3:1 (1:1).

In einem lange spannenden und intensiven, aber nur phasenweise hochklassigen Spiel schoss Fede Valverde (5.) die Königlichen früh in Führung, Barcas Toptalent Ansu Fati (9.) glich schnell aus. Per Foulelfmeter nach Videobeweis brachte Kapitän Sergio Ramos (63.) die Gäste in Führung.