Corona-Zahlen Kreis Viersen : Ein Todesfall, Inzidenz-Wert weiter unter 35

Kreis Viersen Aktuell gelten im Kreis Viersen 207 Menschen als infiziert, die meisten von ihnen leben in Viersen, Nettetal und Brüggen. Neue Fälle gab es an einer Kita.

Der Kreis Viersen verzeichnet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus: Ein 56 Jahre alter Mann aus Viersen, der sich infiziert hatte, ist gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 302. Der Inzidenz-Wert sinkt weiter: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts lag er am Freitag bei 32,5. Wie eine Sprecherin des Kreises Viersen mitteilte, registrierte der Kreis am Freitag 14 Neuinfektionen mit dem Coronavirus . Darunter fallen vier neue Fälle an der DRK-Kita in Willich. In der Region gelten aktuell 207 Menschen als infiziert, bei 118 von ihnen wurde durch Labore die englische Virus-Variante nachgewiesen. Da nicht alle positiven Proben sequenziert beziehungsweise typisiert werden, geht der Kreis aufgrund epidemiologischer Zusammenhänge davon aus, dass in 26 weiteren aktuellen Fällen eine Infektion mit der englischen Variante vorliegt. In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden 14 Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon fünf auf Intensivstationen, alle fünf werden invasiv beatmet.

Die aktuellen Fallzahlen für die Kommunen: In Viersen galten am Freitag 48 Menschen als infiziert (-5), in Nettetal 42 (-2), in Brüggen 33 (+1), in Niederkrüchten 9 (+2), in Schwalmtal 11 (+/-0), in Kempen 21 (-4), in Tönisvorst 9 (-2), in Willich 29 (-2) und in Grefrath 5 (+1).