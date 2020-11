La Liga : Zwei Messi-Tore beim 5:2-Sieg von Barcelona gegen Betis Sevilla

Barcelona Mit zwei Treffern nach seiner Einwechslung zur zweiten Hälfte hat Superstar Lionel Messi den FC Barcelona zum dritten Saisonsieg in der spanischen Fußball-Meisterschaft geschossen.

Der Argentinier erzielte am Samstag beim 5:2 (1:1)-Sieg gegen Real Betis Sevilla in der 61. Minute per Handelfmeter und in der 82. Minute die wegweisenden Tore für die Katalanen. Messi war erst zur zweiten Halbzeit für Jungstar Ansu Fati ins Spiel gekommen.