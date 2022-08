Polizei bringt geklaute Uhr zurück : Lewandowski beim Autogramme-Schreiben bestohlen

Barcelona Der 33-jährige Fußballstar hatte nach dem Training wartenden Fans Autogramme gegeben. Ein junger Mann riss dem Sportler die Uhr vom Handgelenk und flüchtete. Nicht mal eine Stunde später wurde er gefasst.

Der frühere FC-Bayern-Spieler Robert Lewandowski hat die Polizei in seiner neuen Wirkungsstätte Barcelona als Freund und Helfer erlebt. Nachdem ein junger Mann dem Stürmer im Anschluss an ein Training bei seinem neuen Verein FC Barcelona die Uhr vom Arm gerissen hatte, brachte die Polizei Lewandowski das gute Stück wieder zurück. Wie die Ermittler der Nachrichtenagentur AFP am Freitag mitteilten, hatte sich der Raub am Donnerstagnachmittag zugetragen.