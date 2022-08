Schulweg im Kreis Mettmann : Kita-Kinder sollen den Schulweg trainieren

Wülfrath Die Kreisverkehrswacht stellt jeweils 4400 Arbeitshefte für Kinder, Broschüren für Erwachsene und Eulen-Reflektoren zur Verfügung. Sie sind gemacht für die Erstklässler 2023. Vor Eltern-Taxis warnen die Experten ausdrücklich.

4400 Eulen suchen neue Besitzerinnen und Besitzer. Wer die strahlenden Kinderaugen im Wülfrather Familienzentrum Ellenbeek am Donnerstag sah, der weiß: Das wird ganz sicher gelingen. Die Reflektoren sollen möglichst alle an die Tornister der kommenden Generation Erstklässler im Kreis Mettmann gebunden werden. Denn wenn die Tage wieder kurz und dunkel werden – in Herbst und Winter – dann sollen die Glitzer-Eulen den Brummi-Piloten, Autofahrern und Fahrradfahrern in die Augen stechen. Die Kreisverkehrswacht Mettmann hat zusammen mit ihren Sponsoren die nächste Ausgabe von „Sicher zur Schule“ gestartet.