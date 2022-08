324 Tore für die Königlichen : Benzema jetzt alleiniger Zweiter in Reals ewiger Torjägerliste

Benzema jetzt alleiniger Zweiter in Reals ewiger Torjägerliste

Helsinki Mit seinem Treffer im europäischen Supercup gegen Eintracht Frankfurt schoss sich Karim Benzema auf Platz zwei der ewigen Torschützenliste von Real Madrid. 324 Tore hat der Franzose mittlerweile für die Königlichen erzielt. Von Trainer Carlo Ancelotti und Teamkollege Casemiro erhielt der Angreifer viel Lob.

Mit seinem Tor beim 2:0-Sieg von Real Madrid im UEFA-Supercup gegen Eintracht Frankfurt ist Karim Benzema auf Platz zwei der ewigen Torschützenliste des spanischen Fußball-Rekordmeisters geklettert. Mit nunmehr 324 Treffern verwies der 34 Jahre alte Franzose den Ex-Schalker Raúl (323) auf den dritten Platz. Unangefochten an der Spitze liegt zwar weiterhin Cristiano Ronaldo mit 451 Torerfolgen. Für Real-Trainer Carlo Ancelotti ist Benzema derzeit aber die Nummer eins: „Es gibt keine Zweifel darüber, dass er zur Zeit der beste Spieler der Welt ist“, sagte der Coach am späten Mittwochabend nach dem Abpfiff in Helsinki.