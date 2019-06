Gold Cup: : Jamaika schlägt Honduras zum Auftakt

Kingston Gastgeber Jamaika ist mit einem Sieg in den Gold Cup gestartet. Der Erfolg gegen Honduras war aber hart erkämpft.

Gastgeber Jamaika ist mit einem hart erkämpften Sieg in den Gold Cup gestartet. Der Finalist von 2015 und 2017 bezwang in der Hauptstadt Kingston in der Nacht zum Dienstag Honduras mit 3:2 (2:0) und setzte sich an die Spitze der Gruppe C. El Salvador besiegte Curacao mit 1:0 (1:0). Der Gold Cup ist die Fußball-Meisterschaft von Nord- und Mittelamerika und der Karibik.