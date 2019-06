Erfolg gegen Japan : Chile startet mit Sieg in die Copa America

Sao Paulo Titelverteidiger Chile setzt sich zum Auftakt der Copa America souverän gegen Japan durch. Matchwinner ist ein ehemaliger Bundesligaprofi. Leverkusens Charles Aranguiz glänzt als Vorbereiter.

Damit steht Chile in der Gruppe C mit drei Punkten hinter Uruguay auf dem zweiten Platz, Ecuador und Japan folgen mit jeweils null Punkten auf Platz drei und vier. Am kommenden Donnerstag treffen die Japaner in Porto Alegre auf den Rekordmeister Uruguay und am Montag kommender Woche in Belo Horizonte auf Ecuador. Titelverteidiger Chile spielt am Freitag in Salvador gegen Ecuador und am nächsten Montag in Rio de Janeiro gegen Uruguay.