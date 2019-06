U21-EM : Österreich bezwingt Serbien - Horrorverletzung bei Neu-Leipziger Hannes Wolf

Triest Österreich hat bei der U21-EM Italien ein Ausrufezeichen gesetzt und den Favoriten Serbien geschlagen. Eine Szene wird aber unter anderem auch die Bosse von RB Leipzig erschüttert haben.

Debütant Österreich ist mit einem überraschenden Sieg gegen Serbien in die U21-EM in Italien und San Marino gestartet. Das ÖFB-Team bezwang die Auswahl um den zu Real Madrid wechselnden Torjäger Luka Jovic in der deutschen Gruppe B verdient mit 2:0 (1:0). Hannes Wolf (37.) und Sascha Horvath von Dynamo Dresden (78.) trafen.