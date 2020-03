Urteil in Frankreich : Monaco-Profi nach Schiri-Schubser für sechs Monate gesperrt

Urteil in Frankreich

Paris Gelson Martins von der AS Monaco ist für sechs Monate gesperrt worden. Der 24-Jährige hatte bei Monacos 1:3-Niederlage in der Liga bei Olympique Nimes Schiedsrichter Mikael Lesage zweimal geschubst.

Weil er einen Schiedsrichter geschubst hat, ist Gelson Martins von der Disziplinarkommission des französischen Fußballverbandes für sechs Monate gesperrt worden. Die Sperre des portugiesischen Nationalspielers, der für die AS Monaco aufläuft, gilt rückwirkend vom 6. Februar an bis August und für alle Wettbewerbe in Frankreich.