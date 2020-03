Wirrwarr um einstigen Weltfußballer : Ronaldinho entkommt Anklage wegen gefälschten Passes

Köln Ronaldinho ist am Mittwoch in Paraguay mit falschen Ausweisdokumenten vorläufig festgenommen worden. Eine Anklage gibt es aber nicht. Der einstige Weltfußballer darf nun jederzeit das Land verlassen.

Der frühere Barcelona-Star und sein als Manager fungierender Bruder Assis waren am Mittwoch mit in Paraguay ausgestellten Reisepässen und Personalausweisen in der Hauptstadt Asuncion gelandet. Nach ersten Hinweisen am Flughafen stellte die Polizei aber erst bei einer Razzia am Abend im Hotel die Dokumente sicher. Beide können das Land nun jederzeit verlassen.