Liverpool fliegt aus FA-Cup : Klopp hadert mit der Defensive

London Der FC Liverpool hat innerhalb weniger Tage drei Niederlagen kassiert. Nach dem Aus im FA-Cup gegen Chelsea findet Trainer Jürgen Klopp deutliche Worte. Sorgen macht sich der 52-Jährige aber nicht.

Acht Gegentore in den vergangenen vier Spielen gefallen Trainer Jürgen Klopp beim FC Liverpool überhaupt nicht. „Es lief bislang so gut für uns, weil wir hervorragend verteidigt haben“, erklärte der 52-Jährige nach dem 0:2 gegen den FC Chelsea und dem Aus im Achtelfinale des FA-Cups. „Normalerweise bekommst du gegen uns nicht so viele Chancen, aber wir müssen zugeben, dass wir in den letzten drei - vielleicht vier - Spielen absolut zu viele Tore kassiert haben, das ist wahr.“