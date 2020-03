Drei Tage nach erster Liga-Pleite : Liverpool scheitert im FA-Cup an Chelsea

Liverpool scheitert im FA-Cup an Chelsea

Düsseldorf Der FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp haben drei Tage nach ihrer ersten Saisonniederlage in der Premier League auch im FA-Cup gepatzt. Die Reds schieden im Achtelfinale mit 0:2 beim FC Chelsea aus.

Nach dem 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League sowie dem 0:3 in der Meisterschaft beim FC Watford war es die dritte Auswärtspleite Liverpools in Serie. Zwischenzeitlich gab es nur daheim beim 3:2 gegen West Ham United in der Premier League einen mühsamen Sieg.