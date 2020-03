Wunsch nach Privatsphäre : Cristiano Ronaldo bangt um kranke Mutter

Rom Cristiano Ronaldo sorgt sich um seine Mutter und könnte Juventus Turin vorerst fehlen. Am Dienstagabend wurde die Partie gegen den AC Mailand jedoch wegen der Ausbreitung des Coronavirus auf einen vorerst unbestimmten Termin verschoben.

„Vielen Dank für all Eure Botschaften der Unterstützung für meine Mutter. Sie ist derzeit in stabilem Zustand und erholt sich im Krankenhaus“, schrieb der 35-Jährige am Dienstagabend in den sozialen Netzwerken und dankte den Medizinern, die sich um seine Mutter kümmern. Er wünsche sich nun etwas Privatsphäre, fügte Ronaldo hinzu.