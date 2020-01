„Ich muss nach Hause“ : Daniele De Rossi beendet seine Karriere

Buenos Aires Daniele De Rossi beendet seine Karriere. Der Mittelfeldspieler von den Boca Juniors Buenos Aires tritt aus familiären Gründen zurück. Er vermisst seine Familie.

De Rossis Vertrag bei den Südamerikanern, für die er sieben Pflichtspiele bestritt, lief ursprünglich noch bis zum Sommer. Bei der AS Rom, die von 2000 bis zum vergangenen Sommer seine sportliche Heimat war, soll der ehemalige Mittelfeldstratege nach dem anstehenden Verkauf des Klubs an US-Investor Dan Friedkin laut italienischen Medien eine Position im Management übernehmen.

Hierzu äußerte sich De Rossi am Montag nebulös: "Ich werde weiterhin in Italien im Fußball arbeiten. Ich weiß nicht, in welcher Rolle. Ich werde in Rom oder im Umkreis bleiben."