FA Cup : ManCity souverän weiter - ManUnited muss ins Wiederholungsspiel

London Der englische Fußball-Meister Manchester City hat im FA Cup den ersten Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung gemacht. Der deutsche Teammanager Daniel Farke und der ehemalige Bundesliga-Trainer Ralph Hasenhüttl erreichten mit ihren Mannschaften die vierte Runde.

Stadtrivale Manchester United muss dagegen um den Einzug in die Runde der letzten 32 bangen. Der zwölfmalige Titelträger kam bei den Wolverhampton Wanderers nicht über ein 0:0 hinaus und muss im heimischen Old Trafford zum Wiederholungsspiel antreten. Im Vorjahr waren die Red Devils im Viertelfinale an den "Wolves" gescheitert.