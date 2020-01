FA Cup : Liverpool schlägt Everton im Pokal - Tottenham muss nachsitzen

Middlesbrough Premier-League-Tabellenführer FC Liverpool hat auch ohne viele seiner Stars die vierte Runde im englischen FA Cup erreicht. Tottenham Hotspur muss dagegen ins Wiederholungsspiel.

Die Reds setzten sich am Sonntag mit 1:0 (0:0) im Lokalderby gegen den Stadtnachbarn FC Everton durch, der vom früheren Bayern-Coach Carlo Ancelotti trainiert wird. Den Siegtreffer für Liverpool erzielte der 18 Jahre alte U23-Profi Curtis Jones (71. Minute) mit einem Traumtor aus 20 Metern.

Liverpool-Coach Jürgen Klopp schonte in Anfield zahlreiche Stammspieler, darunter die Offensivstars Sadio Mané, der auf der Bank saß, sowie Mohamed Salah und Roberto Firmino, die gar nicht erst im Kader des Champions-League-Siegers standen. Neuzugang Takumi Minamino spielte von Beginn an. Pech für Liverpool: James Milner musste schon nach neun Minuten angeschlagen ausgewechselt werden.

Auch Meister Manchester City gewann am Samstag ohne Stars wie Kevin De Bruyne und Raheem Sterling mit 4:1 (2:1) gegen Viertligist Port Vale aus Stoke-on-Trent. Trainer Pep Guardiola freute sich, dass der 17-jährige Taylor Harwood-Bellis (58.) unter den Torschützen war. „Er ist jung, und jetzt hat er schon für Manchester City getroffen“, sagte Guardiola, „es war ein etwas komisches Tor, aber es ist ein Tor.“ Zunächst schien es, als hätte Phil Foden das Tor geschossen und Harwood-Bellis dabei im Abseits gestanden. Doch der Videoassistent sprach dem Nachwuchsspieler aus der Man City Academy das Tor zu.

Tottenham Hotspur, Achtelfinalgegner von RB Leipzig in der Champions League, blamierte sich am Sonntag und kam beim Zweitligisten FC Middlesbrough nur zu einem 1:1 (0:0). Ashley Fletcher (50.) hatte den Tabellen-16. der Championship in Führung geschossen. Lucas Moura (61.) bescherte den Spurs immerhin das Wiederholungsspiel.