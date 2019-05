Klub-Legende : De Rossi verlässt AS Rom nach 18 Jahren

Rom Das Ende einer Ära: Nach 18 Jahren als Profi wird Kapitän Daniele De Rossi Rom zum Saisonende verlassen. Beenden möchte der 35-Jährige seine Karriere aber noch nicht.

Daniele De Rossi, Kapitän des italienischen Erstligisten AS Rom und Weltmeister von 2006, wird die Römer am Saisonende verlassen. Der 35-Jährige wird am 26. Mai im Spiel gegen Parma Calcio letztmals als Roma-Spieler im Stadio Olimpico auflaufen. Das teilte der römische Klub via Twitter mit.