Copa America : Rekordmeister Uruguay schlägt Titelverteidiger Chile

Rio de Janeiro Rekordmeister Uruguay hat bei der Südamerikameisterschaft in Brasilien den Titelverteidiger Chile geschlagen und beendet die Gruppenphase der Copa América als Tabellenführer.

Edinson Cavani traf am Montag im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro in der 82. Minute mit dem Kopf zum 1:0-Endstand. Beide Mannschaften sind für das Viertelfinale qualifiziert. Uruguay trifft am Samstag in Salvador auf Peru. Chile spielt am Freitag in São Paulo gegen Kolumbien.