Dokumentarfilm über Nationalspieler Toni Kroos : Der stille Anführer

Düsseldorf Er gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Fußballern aller Zeiten. Er spielt beim wohl schillerndsten Fußballklub der Welt. Jetzt gibt es einen Film über Toni Kroos, der den Fans intime Einblicke in das Leben eines außergewöhnlichen Sportlers gewährt.

Deutschland hat es geschafft. Bei der WM 2014 in Brasilien krönt sich das DFB-Team in Rio de Janeiro zum vierten Mal zum Weltmeister. Dicht an dicht gedrängt posieren die Nationalspieler nach der Pokalübergabe in der Kabine für ein Foto mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck. Ein Schnappschuss, der um die Welt geht. Doch einer fehlt in der Jubeltraube: Toni Kroos. Der Taktgeber der deutschen Mannschaft sitzt nach seinem wohl größtem Erfolg allein und unbeteiligt auf der Bank und öffnet seine Schuhe.