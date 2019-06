Torflaute beendet : Wagner schießt seine ersten Tore für China-Klub

Tianjin Sandro Wagner hat seine Durststrecke in China beendet. Der Ex-Nationalspieler schnürt beim 2:1-Erfolg von Tianjin Teda gegen Shandong Luneng einen Doppelpack.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Sandro Wagner (31) hat seinen Torfluch in Chinas Super League (CSL) beendet und mit einem Doppelpack den 2:1 (1:0)-Erfolg von Tianjin Teda gegen Shandong Luneng unter Dach und Fach gebracht. Der Ex-Hoffenheimer und -Münchner war in der 15. und 67. für die Mannschaft von Trainer Ulli Stielike erfolgreich. Mit 19 Punkten belegt Tianjin Teda in der Tabelle den sechsten Platz.