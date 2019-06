Copa America : Argentinien schlägt Venezuela und trifft nun auf Brasilien

Rio de Janeiro Das Traumhalbfinale der Copa America ist perfekt. Argentinien hat sich am Freitag im Viertelfinale gegen Überraschungsteam Venezuela durchgesetzt und trifft nun auf Gastgeber Brasilien.

Der zweimalige Fußball-Weltmeister Argentinien ist seiner Favoritenrolle im Viertelfinale der Copa America gerecht geworden und hat das Traum-Halbfinale gegen Erzrivale Brasilien perfekt gemacht. Die Mannschaft um Superstar Lionel Messi bezwang Überraschungsteam Venezuela in Rio in einer hitzigen Partie verdient mit 2:0 (1:0). Im Superclassico gegen Gastgeber Brasilien kann Argentinien am Mittwoch (2.30 Uhr MESZ/DAZN) zum dritten Mal in Serie ins Finale der Copa einziehen.