U21-EM : Deutschland im EM-Finale gegen Spanien

Pablo Fornals (rechts) und Borja Mayoral jubeln. Foto: AFP/MIGUEL MEDINA

Reggio Emilia Die deutsche U21 trifft im Finale der EM am Sonntag in einer Neuauflage des Endspiels von 2017 auf Spanien. Die Iberer setzten sich am Donnerstagabend im zweiten Halbfinale gegen Frankreich mit 4:1 durch.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft im Finale der Europameisterschaft auf Spanien. Die spanische Fußball-Nachwuchsauswahl setzte sich im Halbfinale 4:1 (2:1) gegen Frankreich durch. Dadurch kommt es am Sonntag (20.45 Uhr) in Udine zu einer Neuauflage des EM-Endspiels von 2017, das Deutschland 1:0 gewann.

Dabei ging Frankreich am Donnerstagabend in Reggio Emilia durch einen verwandelten Foulelfmeter des Mainzers Jean-Philippe Mateta in der 16. Minute in Führung. Spanien drehte die Partie durch Treffer von Marc Roca (28.) und Mikel Oyarzabal (45.+5) jedoch noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel sorgten Dani Olmo (47.) und der eingewechselte Borja Mayoral (67.) für den deutlichen Endstand. Deutschland hatte sich zuvor in Bologna 4:2 (1:2) gegen Rumänien durchgesetzt.

(pabie/sid)