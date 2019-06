Alternative zu Sane : Bayern Münchens Plan B

München Die Bayern würden gerne Leroy Sane von Manchester City verpflichten. Bisher werden sich die beiden Vereine aber nicht einig. Daher scheinen die Bayern einen Spieler des FC Barcelona in den Blick zu nehmen.

Rekordmeister Bayern München hat in den Bemühungen um die Verpflichtung von Nationalspieler Leroy Sane angeblich einen prominenten Plan B in der Hinterhand. Nach Angaben der Sport Bild beschäftigen sich die Bayern-Bosse für den Fall einer Absage Sanes mit einem Transfer von Flügelspieler Ousmane Dembele vom FC Barcelona. Der Franzose war 2017 für 105 Millionen Euro plus Boni von Borussia Dortmund zu den Katalanen gewechselt.