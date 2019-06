Verstoß gegen Financial Fair Play : AC Mailand darf nicht im Europapokal starten

Verstoß gegen Financial Fair Play

Lausanne Als fünfter der italienischen Liga hatte sich der AC Mailand eigentlich für die Europa League qualifiziert. Dort dürfen die Mailänder nun aber nicht starten.

Der italienische Spitzenclub AC Mailand ist wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play für die kommende Saison aus dem Fußball-Europapokal ausgeschlossen worden. Das entschied der Internationale Sportgerichtshof CAS am Freitag. Milan hatte in der vergangenen Saison den fünften Platz belegt und wäre für die Europa League spielberechtigt gewesen.