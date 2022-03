Rettungsmission verschoben : Hertha-Trainer Magath fällt mit Corona aus

Berlin Der neue Cheftrainer Felix Magath wird Hertha BSC gleich im ersten Spiel nicht zur Verfügung stehen. Der "Retter" wurde am Donnerstagmorgen positiv auf das Coronavirus getestet und muss sich mindestens gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) von seinem Assistenten Mark Fotheringham vertreten lassen.

Felix Magath wollte aufrütteln, einpeitschen, er wollte stabilisieren und motivieren - nun sitzt der "Retter" von Hertha BSC machtlos in Isolation auf seinem Berliner Hotelzimmer. Seine Mission Klassenerhalt hatte noch gar nicht richtig begonnen, da warf den 68-Jährigen am Donnerstag ein positiver Coronatest aus der Bahn - die Hertha gab dies via Twitter bekannt.