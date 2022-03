Fast 300.000 Infektionen : Corona-Welle auf neuem Höhepunkt – trotzdem wird alles gelockert

Eine aufblasbare Werbepuppe steht am Eingang zu einer Teststation für Corona-Schnelltests. Die Corona-Zahlen in Deutschland erreichen immer neue Höchststände. Foto: dpa/Christian Charisius

Meinung Berlin/Düsseldorf Unabhängig von Impfquote und Booster-Schutz explodieren die Infektionszahlen. Die Politik reagiert höchst widersprüchlich. Können die Länder allein die weiterhin gefährliche Pandemie stoppen?

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat es, sein Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ebenfalls. Und allein am Mittwoch haben sich fast 300.000 Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus angesteckt. Ein neuer Rekord. Auch die Zahl der wöchentlichen Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) mit 1651 auf einem neuen Höchststand. Und leider sterben fast täglich rund 300 Menschen mit oder an Corona, vergleichbar mit einem Flugzeugabsturz pro Tag.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat die Corona-Politik in den Hintergrund gedrängt. Aber das Virus verbreitet sich weiterhin rasend schnell. Und die Variante BA.2 der Omikron-Mutation ist nicht nur ansteckender als alle bisherigen Erregertypen, sondern führt selbst bei Geimpften öfter zu schwereren Symptomen.

Natürlich sind die Verantwortlichen in Bund und Ländern diesmal an vielen Fronten gefragt – Reaktionen auf den Einmarsch, Unterbringung der Flüchtlinge, Explosion der Energiepreise, der Spritpreis bei mehr als zwei Euro. Trotzdem sollten alle nach zwei Jahren Corona-Pandemie gelernt haben, dass diese Seuche heimtückisch ist. Und die Bundesregierung kann sie nicht einfach per Dekret abschaffen. So tickt nun mal das Coronavirus nicht.

Allerdings haben auch die Länder ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Nur sehr unzureichend fällt die Vorsorge aus, die nun die meisten Gesundheitsminister nach dem Wegfall aller bundesweiten Vorschriften getroffen haben. Manche führen einfach die Bestimmungen weiter (was sie auch bis Anfang April dürfen), andere ändern in letzter Minute vor dem Auslaufen der Ausnahmesituation ihre jeweiligen Corona-Schutzverordnungen – darunter auch das Land Nordrhein-Westfalen. Ohnehin hat sich der jüngste Lockerungskurs wie etwa der Wegfall des Impfnachweises für Gaststätten und Hotels als fahrlässig erwiesen. Es war der Sieg der Ungeimpften, die noch immer rund 16 Prozent der erwachsenen Bevölkerung bis 60 Jahre stellen.

Nun drohen die hohen Zahlen wieder, die Stationen in den Krankenhäusern zu überfüllen. Und – fast noch gravierender – es fehlen zunehmend die Ärzte und das Pflegepersonal, weil die massenhaft selbst erkranken. Es ist die Gefährdung der kritischen Infrastruktur, die fast alle Epidemiologen und andere Experten befürchtet haben. Auch die Zahlen kommen nicht unerwartet. In vielen Simulationen lagen Infektionen von bis zu 400.000 und mehr täglich durchaus in einem realistischen Bereich. Das wurde weitgehend ignoriert, nachdem die fünfte Welle nicht ganz so stark wie erwartet ausfiel.