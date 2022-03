Corona-Pandemie : Zwei weitere Todesfälle im Kreis Viersen

Kreis Viersen Zwei weitere Personen sind im Kreis Viersen an der Corona-Krankheit gestorben. Dabei handelt sich um eine 80-Jährige aus Kempen und eine 97-Jährige aus Grefrath, teilt der Kreis Viersen mit.

Dem Kreis wurden am Donnerstag, 17. März, 1032 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt – 156 davon in Willich, 120 in Kempen, 97 in Tönisvorst und 46 in Grefrath. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt laut Robert-Koch-Institut von 1553,6 auf 1666,1.