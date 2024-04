Hertha BSC Dardai stürmt nach Journalisten-Frage aus Pressekonferenz

Dem Eklat vorausgegangen war eine Frage des Journalisten zum Paderborn-Spiel, die sich Dardai weigerte zu beantworten. „Du hast geschrieben, Hertha BSC hat kein Konzept. Und so lange du das so siehst, reden wir nicht. Bitte nächste Frage. Dankeschön“, so der 48-Jährige.