2. Bundesliga Wildes Unentschieden zwischen Hertha und Nürnberg

Tabakovic, 29, war bis dahin kaum aufgefallen, er wollte das allerdings wohl nicht auf sich sitzen lassen. Er brauchte nur zwei Minuten für seinen 16. Saisontreffer per Kopf (54.) und Nummer 17 per Foulelfmeter (56.). Er führte die Hertha damit zum Ausgleich und zog selbst mit Christos Tzolis von Fortuna Düsseldorf an der Spitze der Torjägerliste gleich.