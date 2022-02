RB springt auf Rang vier : 6:1 – Leipzig schießt dezimierte Berliner ab

Berlin Hertha BSC Berlin muss den nächsten herben Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen. Gegen RB Leipzig gelang im zweiten Durchgang zwar der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich, doch nach einer Roten Karte für Marc Oliver Kempf drehten die Gäste mächtig auf und gewannen am Ende deutlich.

Trainer Tayfun Korkut verfolgte die letzten Minuten der Demütigung mit leerem Blick an der Seitenlinie, seine Spieler hatten sich da schon lange aufgegeben. Hertha BSC schlittert nach dem Wirbel um Investor Lars Windhorst durch die bittere 1:6 (0:1)-Pleite gegen RB Leipzig in Unterzahl auch sportlich immer tiefer in die Krise. Nach nun sechs Spielen ohne Sieg in der Fußball-Bundesliga wird der Druck im Abstiegskampf für die durch sechs weitere Coronafälle stark dezimierten Berliner auf Rang 15 immer größer.