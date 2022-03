Landestheater Neuss : Das RLT sagt die Premiere am Samstag ab

Neuss Corona-Erkrankungen im Ensemble machen einen Strich durch die Rechnung des Landestheaters. Insgesamt sind drei Vorstellungen abgesagt worden.

Dem RLT geht es im Moment wie so vielen Otto Normalbürgern: Fast jeder kennt im (weiteren) Umkreis jemanden, der mit dem Coronavirus infiziert ist. Das betrifft auch Ensemblemitglieder des Theaters, so dass das Rheinische Landestheater mehr sicherheitshalber (und weil es die Ausfälle nicht stemmen kann) wegen der steigenden Corona-Erkrankungen Vorstellungen absagen muss. Das betrifft (wegen zwei Infektionen im Ensemble) die Premiere von Maik Priebes Bühnenfassung des Robert-Seethealer-Romans „Der Trafikant“ am kommenden Samstag, aber auch die Lesung „Das Mädchen auf dem Eisfeld“ am Sonntag im „Herzstück“.