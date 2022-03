In beiden Fällen Jugendliche gesichtet : Unrat in Neusser Industriehalle zum zweiten Mal in Brand

Unrat in Neusser Industriehalle zum zweiten Mal in Brand

In beiden Fällen Jugendliche gesichtet

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Bereits am 10. März gab es einen ähnlichen Brand in derselben Industriehalle. Zufall? (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Neuss Ist es Zufall? In ein und derselben Industriehalle in Neuss wurde Unrat angezündet - im Abstand von nur wenigen Tagen.

Zu einem Brand in einer leer stehenden Industriehalle an der Einmündung Düsseldorfer Straße / Rheintorstraße kam es am Mittwoch, 16. März, kurz nach 15 Uhr.