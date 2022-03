Hilfen für Kriegsgeflüchtete : Gesamtschule an der Erft unterstützt Krankenhaus an Grenze zur Ukraine

In der Bibliothek packten die Schüler gemeinsam mit Schulleiterin Elsbeth Faber (l.), SV-Lehrerin Agnes Schmidt (2.v.l.) und Lehrerin Christina Reuter (r.) Pakete für das polnische Krankenhaus. Foto: Gesamtschule an der Erft

Neuss Die Schüler der Gesamtschule an der Erft haben Pakete mit medizinischem Material für ein Krankenhaus im polnischen Wyszków gesammelt. Dort haben sie eine Partnerschule.

Verbandmaterial, Schmerzmittel und weitere medizinische Produkte – das und vieles mehr wird aktuell dringend an der ukrainischen Grenze benötigt. Im polnischen Wyszków – wo die Partnerschule der Gesamtschule an der Erft liegt – sammelten die Schüler bereits so viele Sachspenden für Kriegsgeflüchtete, dass viele Medizinartikel in den polnischen Apotheken inzwischen ausverkauft sind.

Zwei Lehrerinnen von der Neusser Gesamtschule, Christina Reuter und Agnes Schmidt, entschieden kurzerhand, zu unterstützen. Gemeinsam mit Schulleiterin Elsbeth Faber und Brigitte Abeln formulierten sie einen Brief an die Schulgemeinschaft der Gesamtschule an der Erft, in dem sie um Spenden baten. „Auch die Schüler waren sofort Feuer und Flamme und fanden, dass das eine super Aktion ist“, berichtet Schulsprecherin Ina Purcell. „Diese Ohnmacht, die aktuell herrscht, haben sie dadurch bekämpft und waren froh, dass sie etwas tun konnten.“ Innerhalb von zwei Wochen kamen so rund 4000 Euro zusammen. Geld, das in der Dormagener Sonnen-Apotheke in große Mengen Verbandmaterial und Medikamente investiert wurde. Mit einem Rabatt von 30 Prozent für den guten Zweck unterstützte Apotheker Claus Pfeiffer die Aktion.

Insgesamt fünf Pakete zu je zehn Kilogramm packten die Schüler, die am Polenaustausch teilgenommen hatten, und schickten sie per Post an ihre Partnerschule. Von dort aus wurden die Sachspenden zu einem Krankenhaus in die Grenzregion zwischen Polen und der Ukraine geliefert – und auch ins Kriegsgebiet, um dort den verletzten Menschen zu helfen. Am Mittwoch erreichte Reuter die Nachricht ihrer polnischen Kollegin und Austauschpartnerin Ania, die von der Situation im Krankenhaus in der Grenzregion berichtete: „An dem Ort waren sehr viele kleine, durchgefrorene und erkrankte Kinder, die dort nach tagelangem Anstehen am Grenzübergang einen sicheren Ort vorfanden. Die gesammelten Medikamente konnten die Ärzte dabei unterstützen, den Gesundheitszustand der Kinder zu verbessern. Auch einige deutsche Ärzte sind vor Ort und helfen bei der medizinischen Versorgung.“

Um weiterhin Unterstützung zu bieten, sollen in den kommenden Wochen weitere Paketsendungen von Neuss nach Polen geschickt werden. „Solange notwendig, solange das Geld kommt“ wolle die Gesamtschule an der Erft weitere Hilfen auf den Weg bringen, so Purcell. Laut Aussage von Ania wünschten sich die Ärzte in dem Krankenhaus vor allem Verbandmaterial, Desinfektionsmittel, Wundsalbe und -schaum sowie Babynahrung.

Neben Geldspenden aus der Schulgemeinde sollen die nächsten Paketlieferungen auch durch Waffel-Back-Aktionen in der Schule finanziert werden. Bisher konnten die SV-Schüler dadurch 268 Euro beitragen.

