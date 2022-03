Hamsterkäufe in Neuss : Erste Supermärkte rationieren Öl und Mehl

Symbolbild: Vereinzelt sind aktuell leere Regale zu sehen. Foto: dpa/Christoph Soeder

Neuss Das gab es bereits zur Beginn der Pandemie: Hamsterkäufe. Und die scheinen sich nun zu wiederholen. Nun allerdings sind es vor allem Ölsorten, die in den Einkaufswagen wandern, weshalb einige Einzelhändler in Neuss diese Ware aktuell nur in haushaltsüblichen Mengen abgeben.