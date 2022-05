„Er hat mir freie Hand gegeben“ : Boateng stellte gemeinsam mit Magath die Mannschaft auf

Hamburg Im Relegations-Hinspiel kommt Kevin-Prince Boateng nicht zum Einsatz. Im Rückspiel beim Hamburger SV zählt er dagegen zu den stärksten Hertha-Profis. Nach dem 2:0-Erfolg gibt er interessante Details zur Aufstellung preis.

Trainerfuchs Magath hatte Mitte März die Nachfolge des glücklosen Tayfun Korkut bei der Hertha angetreten. In sieben Bundesligaspielen gelangen den Berlinern unter Magaths Regie zwei Siege und ein Unentschieden bei vier Niederlagen. Den bereits siebten Berliner Absturz der Klubgeschichte in die 2. Bundesliga konnten Magath und Co. nach dem 0:1 im Hinspiel in der Relegation gerade so verhindern.