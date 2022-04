„Linie überschritten“ : Bobic verurteilt Trikot-Demütigung durch Hertha-Ultras

Berlin Nach der Derby-Pleite gegen Union forderten Fans die Hertha-Profis auf, ihre Trikots auszuziehen. Einige Spieler kamen dem nach. Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic kritisiert die Aktion.

Herthas Geschäftsführer Fredi Bobic hat die umstrittene Aufforderung zum Ausziehen des Trikots der Fans des Bundesligisten an die Spieler nach der Derby-Niederlage scharf kritisiert. „Die Jungs aufzufordern, das Trikot abzugeben und sie sind es nicht wert, dieses Trikot zu tragen: Da wird eine Linie überschritten, die aus meiner Sicht nicht okay ist“, sagte der aus Berlin zugeschaltete Bobic am Sonntag im „Doppelpass“ von Sport1.