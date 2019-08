Bei Spiel in Darmstadt : Dresdner Fan nach Sturz von Stadion-Mauer schwer verletzt

Bei Spiel in Darmstadt

Dresden Schwerer Unfall beim Zweitliga-Spiel zwischen Darmstadt 98 und Dynamo Dresden: Ein Dresdner Fan ist im Stadion von einer Mauer gefallen und musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Sturz von einer Stadion-Mauer hat ein Fußballfan von Dynamo Dresden beim Zweitliga-Spiel in Darmstadt schwere Verletzungen erlitten. „Wir müssen aktuell davon ausgehen, dass es sich um eine schwere Verletzung handelt. Wir wünschen dem Fan von Herzen, dass er sich möglichst rasch auf dem Weg der Besserung befindet“, wurde Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born am Freitagabend in einer Vereinsmitteilung zitiert.