Nachholspiel in Liga zwei : Fürth und Dresden trennen sich torlos

Fürth Die SpVgg Greuther Fürth und Dynamo Dresden steuerndem Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga entgegen - in kleinen Schritten.

Die 12.590 Zuschauer am Fürther Ronhof mussten sich zähe 20 Minuten lang gedulden, ehe ein Hauch von Torgefahr aufkam. Ein 30-Meter-Schuss von Paul Seguin streifte knapp am Gäste-Gehäuse vorbei. Fürth brachte danach langsam Leben in sein Offensivspiel. Daniel Keita-Ruel verpasste eine Flanke von David Raum fünf Meter vor dem Dresdner Tor um eine Scheitelspitze (26.), Seguin nickte die Kugel nach einer Freistoß-Hereingabe am kurzen Pfosten vorbei (43.).