Klubs einigen sich : Zuschauer in der 3. Liga auch auf Stehplätzen möglich

Blick ins Stadion des 1. FC Kaiserslautern. (Symbolfoto) Foto: dpa/Uwe Anspach

Frankfurt In der 3. Liga werden unter bestimmten Bedingungen zum Start der neuen Saison auch Stehplatztickets zu erwerben sein. Auch das Alkoholverbot kann in Ausnahmefällen aufgehoben werden. Gästefans sind zunächst bis Jahresende ausgeschlossen.

In der 3. Fußball-Liga wird es möglicherweise nach dem Saisonstart am 18. September zu standortbedingten Unterschieden für die Zulassung von Zuschauern kommen. Der Deutsche Fußball-Bund und die Clubs der 3. Liga verständigten sich am Dienstag bei einer Managertagung über die Bedingungen für die Zulassung von Zuschauern für die Saison 2020/21.

Die Drittligisten kamen zu dem Ergebnis, dass sich die Zahl der Zuschauer und Zuschauerinnen nach den regionalen Verfügungslagen richten und von jedem Club mit den zuständigen Gesundheitsbehörden individuell vor Ort abgestimmt werden muss. Das bedeutet, dass es an einigen Standorten zur Zulassung von Fans kommen kann, während gleichzeitig andere Clubs bei ihren Heimspielen weniger oder gegebenenfalls noch keine Zuschauer in den Stadien begrüßen dürfen, hieß es in einer Mitteilung des DFB.

Wie in der 1. und 2. Bundesliga wurde einheitlich festgelegt, dass vorerst keine Gästefans zugelassen sind. Die Regelung gilt zunächst bis zum 31. Dezember 2020. Neben Sitzplätzen soll in der 3. Liga aber grundsätzlich auch der Verkauf von Tickets für den Stehplatzbereich erlaubt sein, sollte es die behördliche Verfügungslage dem jeweiligen Club gestatten.

Wie in den beiden höheren Profiligen einigten sich die Drittligisten auf ein grundsätzliches Ausschankverbot von Alkohol in den Stadien. Im Falle einer ausdrücklichen Genehmigung durch die örtlichen Behörden kann der betreffende Club dieses Verbot jedoch aufheben und alkoholische Getränke in seinem Stadion ausschenken. Diese Regelung soll laut einer Entscheidung des DFB-Spielausschusses auch im DFB-Pokal zur Anwendung kommen.

Grundlage für die Sicherstellung des Spielbetriebs ist das überarbeitete Hygienekonzept des DFB und der Deutschen Fußball Liga DFL für alle Profispielklassen im deutschen Fußball, das sich derzeit in der finalen Abstimmung befindet. Die 3. Liga startet am Freitag, 18. September, mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und der SG Dynamo Dresden in ihre 13. Saison.

Bis Weihnachten sind 17 Spieltage vorgesehen, darunter drei Wochenspieltage. Die letzte Runde vor der dreiwöchigen Winterpause ist vom 18. bis 21. Dezember terminiert, ehe es im neuen Jahr ab dem 8. Januar mit dem 18. Spieltag weitergeht. Das Saisonfinale in der 3. Liga steigt am 22. Mai 2021 mit dem 38. Spieltag, an dem alle zehn Partien zeitgleich am Samstag angepfiffen werden.

Alle Terminplanungen stehen unter dem Vorbehalt, dass die behördlichen Verfügungslagen den Spielbetrieb ermöglichen. Anpassungen aufgrund einer verschärften Pandemiesituation oder veränderter Verfügungslagen sind weiterhin möglich.

