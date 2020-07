Gewinner beim Drittligisten : Diese Spieler des MSV Duisburg haben ihren Marktwert gesteigert

Duisburgs Moritz Stoppelkamp sitzt nach der Partie gegen Jena im Juni 2020 auf dem Rasen. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Nach dem verpassten Wiederaufstieg muss der MSV Duisburg ein weiteres Jahr in der 3. Liga verbringen. Der sportliche Misserfolg hat auch einen Marktwertverlust des Teams zur Folge. Ein paar Zebras konnten dennoch ihren Wert steigern.

Das Internetportal transfermarkt.de hat die neuen Marktwerte für die 3. Liga veröffentlicht. Viele Spieler wurden infolge des sportlichen Misserfolgs abgewertet, manche behielten ihren Wert und wenige konnten sich im Vergleich zum letzten Update, bei dem im April während der Corona-Pause nahezu alle Spieler einen Wertverlust erlitten, steigern.

Alle drei Gewinner wurden um 25.000 Euro aufgewertet. Einer von ihnen ist Innenverteidiger Vincent Gembalies. Der 20-Jährige, der seit der E-Jugend beim MSV spielt und vor der Saison aus der eigenen U19 hochgezogen wurde, machte 21 Drittligaspiele, davon stand er 20 Mal in der Startelf. Und das trotz der mit Marvin Compper durchaus namenhaften Konkurrenz mit Bundesligaerfahrung in der Innenverteidigung. Auch aufgrund seines jungen Alters folgte nun die Einstufung bei 275.000 Euro. Somit konnte er in der gesamten Saison seinen Wert um 200.000 Euro steigern.

Ebenfalls hochgestuft und nun mit 225.000 Euro bewertet wurde Angreifer Sinan Karweina. Vor der Saison von den Sportfreunden Lotte an die Wedau gewechselt, kam er, auch aufgrund von Verletzungen, in zwölf Ligaspielen zumeist als Joker zum Einsatz. In seinem einzigen Spiel von Beginn an am 38. Spieltag erzielte er einen Treffer selbst und bereitete einen weiteren vor, insgesamt gelangen ihm drei Tore und zwei Vorlagen. In zwei Spielen im Niederrheinpokal traf er ebenfalls drei Mal und legte auch zwei Mal für den Mitspieler auf. Der 21-Jährige, den Trainer Torsten Lieberknecht bei seiner Verpflichtung als „echten Straßenfußballer“ bezeichnete, wird in der neuen Saison auf seinen Durchbruch hoffen.