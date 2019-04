Europas Fußball-Ligen : Keine Champions League am Wochenende

Düsseldorf Die europäischen Fußball-Ligen haben sich klar gegen Champions-League-Spiele am Wochenende ausgesprochen. Reformpläne der European Club Association (ECA) hatten Partien der Königsklasse am Wochenende statt Bundesliga nicht mehr ausgeschlossen.

Die European Club Association (ECA) hatte im März ihre Gespräche mit der UEFA über eine Europapokal-Reform aufgenommen. Von 2024 an könnte es eine dreistufige Champions League geben. Auch Wochenendspiele wurden von der ECA-Spitze als Möglichkeit in Betracht gezogen.

Die ECA will auf einer Außerordentlichen Vollversammlung am 6. und 7. Juni in Malta über die Zukunft der Champions League diskutieren. Am 8. Mai wollen die Ligen-Vertreter das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union, das über eine Reform der Champions League letztlich entscheiden muss, zu Beratungen treffen.